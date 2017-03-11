Глава МИД Турции: Глава партии "Свободы" Нидерландов - фашист

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Европа выступает против изменений в конституцию Турции.

Как сообщает Report, об этом в интервью CNN Turk сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя запреты на встречи турецких министров с турецкими общинами в ряде европейских стран для проведения агитации в пользу изменений в конституцию страны.

По его словам, Европа выступает против изменений, так как после референдума Турция станет сильнее: "Как так может быть, что в зале, где каждый день проводятся мероприятия, нам говорят об опасности проведения мероприятий".

При этом, министр добавил, что после встречи со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем ФРГ начала демонстрировать более гибкую позицию.

Кроме того, М.Чавушоглу также назвал возможным визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.

Говоря о Нидерландах, М.Чавушоглу назвал фашистом и нацистом главу ультраправой партии "Свободы" Герта Вилдерса, "который обещает снизить число мусульман в стране": "Руководство в Нидерландах идет на поводу у Г.Вилдерса. Они говорят, что министр Турции не проведет мероприятие в Роттердаме. Но сегодня я полечу и проведу мероприятие в Роттердаме вместе с турецкой общиной. Если мой визит не будет осуществлен, это приведет к тяжелым последствиям для Нидерландов".