Глава МИД Турции: Если будут вмешательства в отношении туркманов, начнутся военные действия

© Report

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Если в связи с проводимым на севере Ирака местным правительством "референдумом" будут вмешательства в отношении туркманов, Турция незамедлительно приступит к военным операциям".

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на вопрос журналистов, закроет ли Турция границы с севером Ирака.

"Мы по-дружески дали свои рекомендации. И сделали предупреждение. Сейчас граница не закрыта. Однако контроль усилен. Мы будем предпринимать шаги. Сейчас мы оцениваем некоторые вопросы. Правительство на севере Ирака заявило, что будет идти своим путем. Мы им сказали, что будет ответ на это и это будет".