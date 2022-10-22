Глава МИД Турции: Если Армения выполнит свои обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе

"Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе".

"Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе".

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, на создание необходимой инфраструктуры для реализации транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийский регион, вложены огромные инвестиции.

"В проекте участвуют страны Центральной Азии, Турция, Азербайджан и Грузия. Если Армения выполнит соглашения, подписанные с Азербайджаном, она может участвовать в этом проекте", - констатировал глава турецкого МИД.

Он добавил, что на протяжении многих лет Армения изолировала себя, оккупировав территории Азербайджана.

"После освобождения Карабаха от оккупации появилась возможность для мира. Армения должна оценить это", - сказал Чавушоглу.