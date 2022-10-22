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Глава МИД Турции: Если Армения выполнит свои обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе

Глава МИД Турции: Если Армения выполнит свои обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе "Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе".
В регионе
22 октября 2022 г. 20:06
Глава МИД Турции: Если Армения выполнит свои обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе

"Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, на создание необходимой инфраструктуры для реализации транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийский регион, вложены огромные инвестиции.

"В проекте участвуют страны Центральной Азии, Турция, Азербайджан и Грузия. Если Армения выполнит соглашения, подписанные с Азербайджаном, она может участвовать в этом проекте", - констатировал глава турецкого МИД.

Он добавил, что на протяжении многих лет Армения изолировала себя, оккупировав территории Азербайджана.

"После освобождения Карабаха от оккупации появилась возможность для мира. Армения должна оценить это", - сказал Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Ermənistan öhdəliklərini icra etsə, bölgədə vacib aktorlardan biri olacaq"

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