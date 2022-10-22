Глава МИД Турции: Если Армения выполнит свои обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе

"Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе".
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По его словам, на создание необходимой инфраструктуры для реализации транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийский регион, вложены огромные инвестиции.
"В проекте участвуют страны Центральной Азии, Турция, Азербайджан и Грузия. Если Армения выполнит соглашения, подписанные с Азербайджаном, она может участвовать в этом проекте", - констатировал глава турецкого МИД.
Он добавил, что на протяжении многих лет Армения изолировала себя, оккупировав территории Азербайджана.
"После освобождения Карабаха от оккупации появилась возможность для мира. Армения должна оценить это", - сказал Чавушоглу.