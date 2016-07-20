Чавушоглу: Неприемлемо, что самый опасный террорист Турции живет в США и целится на турецкий народ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ США не нужны доказательства, чтобы предпринять шаги по выдаче Турции Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Report, об этом в интервью The Washington Post заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, когда США потребовали у движения "Талибан" отдать им Усаму бин Ладена, они не представили никаких доказательств.

При этом, М.Чавушоглу отметил, что в случае отказа США от выдачи Ф.Гюлена, это негативно будет воспринято в турецком обществе. Он призвал понять чувства 80 млн. турок: "Представьте себе, самый опасный террорист Турции живет в США и целится на турецкий народ. Для нас это неприемлемо".

Отвечая на вопрос, не отразятся ли события в стране на действия Турции против террористов "Исламского государства", М.Чавушоглу сказал, что ИГ является общим врагом для Турции и США. По его словам, Турция воюет против ИГ вместе с США и союзниками для того, чтобы привнести мир и стабильность в Ирак и Сирию.