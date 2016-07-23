Глава МИД Турции: Азербайджан предпринял серьезные шаги в отношении FETÖ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Турция всегда информировала государства, где существуют структуры террористической организации FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в некоторых странах были предприняты меры в связи с этим: "После неудачной попытки государственного переворота 15 июля в Турции мы видим серьезные шаги в этом направлении. Например, Сомали закрыла все школы, связанные с FETÖ, и предоставила неделю для того, чтобы они покинули страну. Азербайджан и Иордания также предприняли подобные шаги. В Нигере запрещена их деятельность. На Северном Кипре FETÖ внесен в список террористических организаций. Есть также люди, сбежавшие в эти страны, но мы вернем их назад".