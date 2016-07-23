Глава МИД Турции: Анкара в течение 10 дней отправит в США материалы по делу о попытке госпереворота

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Анкара рассчитывает подготовить необходимые данные для выдачи Соединенными Штатами Фетхулаха Гюлена за период от недели до десяти дней. Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция готова сделать все возможное с точки зрения политики и закона, чтобы добиться экстрадиции руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота.

"После этого в течение месяца турецкая делегация посетит США, чтобы провести прямые переговоры", - отметил Чавушоглу.