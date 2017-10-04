Глава МИД Северного Кипра: Мы хотим быть связанной с Турцией автономной республикой

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "В дальнейшем мы будем принимать обсуждения не как федерация, а как конфедерация".

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил находящийся в США с визитом министр иностранных дел Турецкой республики Северного Кипра Тахсин Эртогрулоглу.

После неудачных переговоров по объединению с греческой частью Кипра он впервые посетил США. Т. Эртогрулоглу встретился с официальными лицами в Нью-Йорке и Вашингтоне. После он принял участие в круглом столе в Международном республиканском институте с участием представителей американских компаний и мозговых центров.

"В ООН мы сказали следующее: переговоры в будущем могут быть только между двумя государствами. Наша цель не федерация, а конфедерация. Для нас был выбор федерации. Мы хотим проводить переговоры с участием международных посредников. Если с нами не хотят говорить, то и у нас нет больше времени", - заявил Т. Эртогрулоглу в связи с последними переговорами.

Отвечая на вопрос о том, "какую дорогу изберут кипрские турки после неудачных переговоров", Т. Эртогрулоглу отметил, что они будут оценивать выбор стать автономной республикой, связанной с Турцией: "Мы должны уже начать деятельность для признания на международном уровне. До сих пор мы отказывались от этого. Теперь мы будет заниматься признанием Турецкой республики Северного Кипра. Второй выбор – стать автономной республикой по модели Франция-Монако, Великобритания-Гибралтар. Иными словами, передать Турции функции по внешним делам и обороне, а другими областями заниматься самим. Мы пока не приняли никакого решения по этим вопросам. Мы сделаем это после обсуждения этих вопросов с Анкарой".