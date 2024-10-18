Глава МИД: С 2025 года контроль над КПП с Ираном перейдет к Армении

С 1 января 2025 года армянские пограничники полностью берут на себя службу на КПП на границе с Ираном.

С 1 января 2025 года армянские пограничники полностью берут на себя службу на КПП на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Стамбуле, где проходит встреча региональной платформы "3+3".

При этом Мирзоян поблагодарил российскую сторону за "многолетнее содействие в обеспечении пограничной безопасности и службу на КПП армяно-иранской границы".

Отметим, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее договорились о том, что с 1 января 2025 года охрана КПП на ирано-армянской границе, где службу несли пограничники ФСБ РФ, будет осуществляться только армянскими военнослужащими.