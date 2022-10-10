Глава МИД Румынии: Одна из ракет упала рядом с нашим посольством в Киеве

Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.

Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об написал в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей. Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар - всего в 850 метрах от его штаба", - написал министр.

Напомним, что 10 октября российские войска нанесли ракетные удары по Украине.