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Глава МИД Румынии: Одна из ракет упала рядом с нашим посольством в Киеве

Глава МИД Румынии: Одна из ракет упала рядом с нашим посольством в Киеве Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.
В регионе
10 октября 2022 г. 15:57
Глава МИД Румынии: Одна из ракет упала рядом с нашим посольством в Киеве

Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об написал в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей. Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар - всего в 850 метрах от его штаба", - написал министр.

Напомним, что 10 октября российские войска нанесли ракетные удары по Украине.

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Версия на английском языке FM: One of Russian rockets fell near Romanian embassy in Kyiv

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