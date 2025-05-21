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Глава МИД России: Вопросы на Южном Кавказе должны решаться странами региона и их ближайшими соседями

Глава МИД России: Вопросы на Южном Кавказе должны решаться странами региона и их ближайшими соседями Глава МИД России: Вопросы на Южном Кавказе должны решаться странами региона и их ближайшими соседями
В регионе
21 мая 2025 г. 13:30
Глава МИД России: Вопросы на Южном Кавказе должны решаться странами региона и их ближайшими соседями

Возникающие вопросы на Южном Кавказе должны решаться исключительно странами, расположенными в регионе, и их ближайшими соседями.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Ереване.

"Мы не имеем ничего против того, чтобы внешние страны развивали свои отношения с государствами региона, при условии, что такое взаимодействие не будет направлено на создание напряженности или игнорирование интересов местных стран ради геополитических игр, которые ни к чему хорошему не приводят", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что позиция России заключается в открытости к сотрудничеству со всеми, кто готов работать честно и без скрытых мотивов.

"В русле нашего подхода мы подтвердили готовность России и дали содействовать Еревану и Баку двигаться к достижению полноценного мира, согласия, посредством заключения мирного договора и повсеместного разблокирования экономических и транспортных коммуникаций, а также делимитации, демаркации государственной границы", - сказал глава МИД РФ.

Лавров считает, что Европейский союз активно пытается распространять свои механизмы и на Южном Кавказе, и в регионе Центральной Азии: "Никто никому не может запрещать развивать отношения с любой страной мира, это не должна быть игра с нулевым результатом. Нельзя приходить и говорить: "мы предложим интересующие вас проекты, но вы перестаньте общаться с конкретной страной". Этот принцип "Разделяй и властвуй" чужд России, ничего свободного в этом принципе нет".

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: Cənubi Qafqazda yaranan məsələlər region ölkələri və onların ən yaxın qonşuları tərəfindən həll edilməlidir

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