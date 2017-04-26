Глава МИД России: В мире усиливается напряженность на глобальном и региональном уровнях

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Ситуация в мире не становится ни более стабильной, ни предсказуемой. Напротив, на наших глазах усиливается напряженность на глобальном и региональном уровнях. Налицо дальнейшая эрозия международного права". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на проходящей в российской столице VI Московской конференции по международной безопасности.

Лавров отметил, что Россия продолжает борьбу по сплочению мирового сообщества в борьбе с террором. "Успешная борьба с терроризмом невозможна без преодоления многочисленных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки", - заявил он.

По словам главы МИД России, проводящаяся в течении последних пяти лет Московская конференция по международной безопасности заняла важное место в палитре проводимых в мире научно-практических мероприятий, посвященных военно-политической проблематике.