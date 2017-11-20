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    Глава МИД России: В мире формируются новые региональные центры

    Новые центры политического, экономического влияния в мире уверенно берут ответственность за поддержание стабильности в своих частях региона© Sputnik/ Нина Зотина

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в мире формируется полицентрическая система мироустройства.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции в Университете ADA в Баку.

    "Новые центры политического, экономического влияния в мире уверенно берут свою часть ответственности за поддержание стабильности в своих частях региона", - заявил С. Лавров.

    По его словам, важно, чтобы этот новый миропорядок, который объективно формируется, опирался на правовые принципы. Он подчеркнул, что новые центры выступают за коллективное решение общих проблем в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и других международных объединений.

    "Новому поколению дипломатов придется трудиться над дальнейшим раскрытием нашего двустороннего сотрудничества, которые основаны на принципах российско-азербайджанской дружбы", - заявил дипломат.

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