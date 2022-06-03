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Глава МИД России примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Ереване

Глава МИД России примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Ереване Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Армению для участия в заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.
В регионе
3 июня 2022 г. 13:20
Глава МИД России примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Ереване

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Армению для участия в заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"10 июня в Ереване министр иностранных дел России примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ", — сказала Захарова.

Она напомнила, что Армения председательствует в ОДКБ в текущем году. Участникам заседания предстоит подвести итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.

По словам Захаровой, ожидается подписание плана консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на период 2022-2024 гг.

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Версия на английском языке Russian foreign minister to attend CSTO Council's ministerial meeting in Yerevan

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