Глава МИД России примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Ереване

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Армению для участия в заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Армению для участия в заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"10 июня в Ереване министр иностранных дел России примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ", — сказала Захарова.

Она напомнила, что Армения председательствует в ОДКБ в текущем году. Участникам заседания предстоит подвести итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.

По словам Захаровой, ожидается подписание плана консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на период 2022-2024 гг.