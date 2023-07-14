Глава МИД России посетит Таиланд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Пятнадцатого июля министр иностранных дел РФ посетит с визитом Королевство Таиланд и проведет в городе Пхукет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем", - сказано в сообщении.

Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение взаимодействия в области культуры и туризма, а также международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках.