Глава МИД России посетит Ереван

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 14 октября.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Запланировано, что в Ереване 14 октября в рамках подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, а также Совета министров обороны, Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. В работе в данном формате примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров", - отметила М.Захарова.

Она подчеркнула, что в ходе заседаний будут рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности, противодействия международному терроризму, развитие военного сотрудничества, а также ряд документов, которые будут вынесены на утверждение главам государств - членам организации.

Комментируя вопрос о том, будет ли нагорно-карабахское урегулирование обсуждено в ходе визита С. Лаврова в Ереван, Захарова заявила, что специального мероприятия не планируется, но возможен обмен мнениями на полях мероприятия.