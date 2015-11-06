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    Глава МИД России посетит Армению с рабочим визитом

    В ходе переговоров главой МИД Армении будут обсуждены вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Армению 9 ноября, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД России.

    "Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Эдвардом Налбандяном, в ходе которых будут рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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