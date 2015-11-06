Глава МИД России посетит Армению с рабочим визитом

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Армению 9 ноября, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД России.

"Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Эдвардом Налбандяном, в ходе которых будут рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.