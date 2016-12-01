Глава МИД России: Наблюдается прогресс в реализации проекта "Турецкий поток"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Россия и Турция едины в необходимости борьбы с терроризмом и урегулировании политического кризиса в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Аланье с министром иностранных дел Мовлюдом Чавушоглу.

По его слова, Турция и Россия заинтересованы в возобновлении отношений в будущем. Он отметил, что наблюдается прогресс в реализации проекта "Турецкий поток".

Согласно информации, турецкая сторона подтвердила, что предоставит проекту АЭС "Аккую", которую построят российские специалисты, официальный статус стратегической инвестиции.

Сообщается, что Мовлюд Чавушоглу внес ясность в слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно правительства Башара Асада: "Анкара считает Башара Асада убийцей. Но несмотря на это, мы продолжим всестороннюю политику с Россией".

Отметим, что С.Лавров вместе с турецким коллегой М.Чавушоглу приняли участие на сегодняшнем 5-м заседании русско-турецкой Группы совместного стратегического планирования.