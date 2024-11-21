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Глава МИД России на следующей недели посетит Казахстан

Глава МИД России на следующей недели посетит Казахстан Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 ноября примет участие в совместном заседании советов МИД, министерств обороны и комитета секретарей Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
В регионе
21 ноября 2024 г. 11:01
Глава МИД России на следующей недели посетит Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 ноября примет участие в совместном заседании советов МИД, министерств обороны и комитета секретарей Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ, перспектив дальнейшего развития систем коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено подготовке к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавила Захарова.

Кроме того ожидается, что на заседании будет одобрен ряд документов, которые будут вынесены на рассмотрение Совета коллективной безопасности, а также будут приняты решения, направленные на укрепление сотрудничества.

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