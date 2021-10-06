Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говори

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД России.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.