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Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говори
В регионе
6 октября 2021 г. 11:59
Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД России.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Версия на английском языке Blinken, Lavrov mull Iran nuclear deal in phone call
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi ilə Rusiya XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

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