Глава МИД России: Даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Ультиматумом и угрозами переговорам по Сирии не оказывается помощи".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции в Москве со своим голландским коллегой Стефом Блоком, комментируя мысль президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Сирии.

"Даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов. Не приведи господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому опыту, по иракскому опыту. Но сейчас на такую авантюру, я надеюсь, никто не отважится”, - сказал С.Лавров.