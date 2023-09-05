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Глава МИД России примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте

Глава МИД России примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 сентября примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет в Джакарте. Он проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.
В регионе
5 сентября 2023 г. 14:39
Глава МИД России примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 сентября примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет в Джакарте. Он проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 сентября в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 18-м Восточноазиатском саммите", - сказала она.

Дипломат указала на то, что российская сторона рассматривает площадку саммита "как важный элемент архитектуры региональной безопасности с потенциалом развития многовекторного практического взаимодействия". "В ходе мероприятия считаем важным обсудить те вызовы, с которыми сталкивается АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), в частности намерены привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны, как они называют, ответственности НАТО", - добавила она.

"Назрел также предметный разговор о сохранении устойчивости асеаноцентричной архитектуры, которая испытывает серьезное давление со стороны альтернативных блоковых площадок", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Версия на английском языке Lavrov to attend East Asia Summit in Jakarta

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