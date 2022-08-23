Глава МИД России встретится с иранским коллегой

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.

Как передает российское бюро Report, об этом Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Мигдадом.

Лавров заявил, что одной из главных тем его грядущей встречи с главой МИД Ирана станет ситуация в Сирии.

Он также отметил, что очередная международная встреча по Сирии в Астанинском формате состоится в столице Казахстана до конца года. "До конца текущего года мы рассчитываем провести очередную, уже девятнадцатую, встречу по Сирии в Нур-Султане", - отметил глава МИД РФ.