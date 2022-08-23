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Глава МИД России встретится с иранским коллегой

Глава МИД России встретится с иранским коллегой Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.
В регионе
23 августа 2022 г. 15:57
Глава МИД России встретится с иранским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.

Как передает российское бюро Report, об этом Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Мигдадом.

Лавров заявил, что одной из главных тем его грядущей встречи с главой МИД Ирана станет ситуация в Сирии.

Он также отметил, что очередная международная встреча по Сирии в Астанинском формате состоится в столице Казахстана до конца года. "До конца текущего года мы рассчитываем провести очередную, уже девятнадцатую, встречу по Сирии в Нур-Султане", - отметил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran XİN rəhbərləri arasında görüş keçiriləcək
Версия на английском языке Russian, Iranian FMs to meet shortly

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