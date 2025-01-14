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Лавров: США могут потребовать от Армении ввести санкции против РФ в рамках документа о партнерстве

Лавров: США могут потребовать от Армении ввести санкции против РФ в рамках документа о партнерстве США могут потребовать от Армении ввести санкции против России в рамках стратегического сотрудничества, подписание которого было анонсировано сегодня армянским МИД.
В регионе
14 января 2025 г. 14:46
Лавров: США могут потребовать от Армении ввести санкции против РФ в рамках документа о партнерстве

США могут потребовать от Армении ввести санкции против России в рамках стратегического сотрудничества, подписание которого было анонсировано сегодня армянским МИД.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Главное, что вытекает из этого решения. У нас в разных договорах тоже употреблялась терминология "стратегическое партнерство", но нас никогда не вынуждали выступать против третьей страны. Мы стратегические партнеры, значит, ты должен присоединиться к санкциям [против России]. Так сейчас требуют от Сербии. И от Армении потребуют", - заявил он.

По его мнению, США и союзники сделали санкционную политику основой своих действий на международной арене.

Ранее сегодня армянские СМИ сообщили о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вечером в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: ABŞ Ermənistandan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmağı tələb edəcək
Версия на английском языке Lavrov: US may demand Armenia to impose sanctions against Russia within partnership document

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