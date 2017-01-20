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    Глава МИД РФ: Россия готова перевести диалог с США в конструктивное русло

    Россия готова пройти свою часть пути в целях поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и другие многочисленные вызовы современности

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Россия готова перевести диалог с США в конструктивное русло.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия политических консультаций стран-членов ШОС.

    "Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло, прежде всего, в целях поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и другие многочисленные вызовы современности", - заявил Лавров.

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