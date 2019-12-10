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Глава МИД России прибыл в Вашингтон

Глава МИД РФ прибыл в Вашингтон
​Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Борт с российской делегацией приземлился в 0:50 по местному времени (9:50 по Баку).

Визит российского министра в США продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне С.Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.

Предыдущий раз глава МИД РФ посещал американскую столицу в 2017 году.

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