Глава МИД России прибыл в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Борт с российской делегацией приземлился в 0:50 по местному времени (9:50 по Баку).

Визит российского министра в США продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне С.Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.

Предыдущий раз глава МИД РФ посещал американскую столицу в 2017 году.