Глава МИД РФ обсудит с турецким коллегой ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе его рабочего визита в Москву 25-27 мая обсудят на развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе его рабочего визита в Москву 25-27 мая обсудят на развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - указали в министерстве.

Министры также обсудят на встрече вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами.