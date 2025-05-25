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Глава МИД РФ обсудит с турецким коллегой ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева

Глава МИД РФ обсудит с турецким коллегой ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе его рабочего визита в Москву 25-27 мая обсудят на развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле.
В регионе
25 мая 2025 г. 13:52
Глава МИД РФ обсудит с турецким коллегой ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе его рабочего визита в Москву 25-27 мая обсудят на развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - указали в министерстве.

Министры также обсудят на встрече вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Fidanla Moskva-Kiyev danışıqları ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcək

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