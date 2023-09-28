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Глава МИД РФ напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США

Глава МИД РФ напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США.
В регионе
28 сентября 2023 г. 12:42
Глава МИД РФ напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", – сказал он, отметив, что российские интересы на Южном Кавказе исторически, географически и геополитически игнорировать невозможно.

Он добавил, что судьба подобных "весьма и весьма незавидна".

Лавров обратил внимание, что подобная мысль проскальзывала в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать".

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