Глава МИД РФ и спецпомощник премьера Пакистана обсудили международную безопасность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве провел консультации со спецпомощником премьер-министра Пакистана Тареком Фатими.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве провел консультации со спецпомощником премьер-министра Пакистана Тареком Фатими.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях.

"С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом", - отметили в МИД.

На встрече "акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС".