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Глава МИД: Переговоры по проекту мирного соглашения с Азербайджаном продолжаются

Глава МИД: Переговоры по проекту мирного соглашения с Азербайджаном продолжаются В Ереване ждут ответа Баку на отправленные очередные предложения по проекту мирного соглашения.
В регионе
8 января 2025 г. 15:13
Глава МИД: Переговоры по проекту мирного соглашения с Азербайджаном продолжаются

В Ереване ждут ответа Баку на отправленные очередные предложения по проекту мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения отправила Азербайджану последние предложения по проекту мирного договора 1,5 месяца назад и теперь ждет реакции азербайджанской стороны.

"По 15 из 17 пунктов соглашения есть согласие. Мы уверены, что предложили азербайджанской стороне взаимоприемлемые решения, решения, которые позволят не только подписать документ и двигаться вперед, но и обеспечить наиболее фундаментальное и полное решение существующих проблем", - заключил Мирзоян.

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Версия на английском языке Ararat Mirzoyan: Negotiations on Armenia-Azerbaijan peace treaty continue
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: Azərbaycanla sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlar davam edir

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