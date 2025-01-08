Глава МИД: Переговоры по проекту мирного соглашения с Азербайджаном продолжаются

В Ереване ждут ответа Баку на отправленные очередные предложения по проекту мирного соглашения.

В Ереване ждут ответа Баку на отправленные очередные предложения по проекту мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения отправила Азербайджану последние предложения по проекту мирного договора 1,5 месяца назад и теперь ждет реакции азербайджанской стороны.

"По 15 из 17 пунктов соглашения есть согласие. Мы уверены, что предложили азербайджанской стороне взаимоприемлемые решения, решения, которые позволят не только подписать документ и двигаться вперед, но и обеспечить наиболее фундаментальное и полное решение существующих проблем", - заключил Мирзоян.