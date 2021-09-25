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Глава МИД: Новая региональная инициатива Грузии даст конкретные результаты

Глава МИД: Новая региональная инициатива Грузии даст конкретные результаты Оглашение с трибуны ООН инициативы мирного сосуществования и добрососедства на Южном Кавказе является знаменательным событием.
В регионе
25 сентября 2021 г. 10:33
Глава МИД: Новая региональная инициатива Грузии даст конкретные результаты

Оглашение с трибуны ООН инициативы мирного сосуществования и добрососедства на Южном Кавказе является знаменательным событием.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя мирную инициативу, озвученную премьер-министром Ираклием Гарибашвили на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, главная цель чрезвычайно важной инициативы - превратить Тбилиси в площадку для диалога на Южном Кавказе: “Эта инициатива принадлежит правительству и премьер-министру Грузии. Посредничество, состоявшееся в регионе с участием главы правительства, будет продолжено и в дальнейшем в рамках этой инициативы. Мы хотим организовать в Тбилиси международную встречу со странами Южного Кавказа и международными партнерами, на которой будут обсуждаться конкретные инициативы по экономическому сотрудничеству, инфраструктурные, транспортные и логистические проекты, укрепление межнациональных связей”.

Глава МИД отметил, что диалог и мирные инициативы в регионе должны поддерживаться в первую очередь странами Южного Кавказа: “Мы, конечно, надеемся, что к инициативе присоединятся международные партнеры, Европейский союз, США и основные международные организации, заинтересованные в установлении устойчивого мира в регионе”.

Д.Залкалиани выразил уверенность в том, что новая инициатива Грузии даст конкретные результаты.

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Версия на английском языке Zalkaliani: Georgia's new regional initiative will produce concrete results
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstanın yeni regional təşəbbüsü konkret nəticələr verəcək”

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