О нас

Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии

Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии Неверная информация создает неправильное представление, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону следовало бы знать, что парламентские выборы в Грузии прошли по электронной системе, и ничто не смогло бы повлиять на их результаты.
В регионе
8 января 2025 г. 13:02
Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии

Неверная информация создает неправильное представление, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону следовало бы знать, что парламентские выборы в Грузии прошли по электронной системе, и ничто не смогло бы повлиять на их результаты.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"В Грузии прошли электронные выборы, и никто не смог бы засунуть такое количество бюллетеней в урну, чтобы повлиять на результаты выборов. И это Макрон, наверно, должен знать", - заявила она.

По ее словам, если Макрон этого не знает, то тогда надо спросить у посла Франции в Грузии Шераз Гасри, насколько она правильно информирует свои власти о происходящих в Грузии процессах.

"В целом, это очень печально, когда на основе неверной информации создается неверное представление", - подчеркнула Бочоришвили.

Макрон на ежегодной встрече послов Франции привел в пример Грузию, где по его мнению, "Россия дестабилизируют избирательный процесс и вбрасывают бюллетени в урны".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: Makron yanlış informasiya yayır
Версия на английском языке Georgia's Foreign Minister slams Macron's misinformed comments on election interference

Самое важное

Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
7 января 2025 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi