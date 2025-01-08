Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии

Неверная информация создает неправильное представление, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону следовало бы знать, что парламентские выборы в Грузии прошли по электронной системе, и ничто не смогло бы повлиять на их результаты.

Неверная информация создает неправильное представление, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону следовало бы знать, что парламентские выборы в Грузии прошли по электронной системе, и ничто не смогло бы повлиять на их результаты.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"В Грузии прошли электронные выборы, и никто не смог бы засунуть такое количество бюллетеней в урну, чтобы повлиять на результаты выборов. И это Макрон, наверно, должен знать", - заявила она.

По ее словам, если Макрон этого не знает, то тогда надо спросить у посла Франции в Грузии Шераз Гасри, насколько она правильно информирует свои власти о происходящих в Грузии процессах.

"В целом, это очень печально, когда на основе неверной информации создается неверное представление", - подчеркнула Бочоришвили.

Макрон на ежегодной встрече послов Франции привел в пример Грузию, где по его мнению, "Россия дестабилизируют избирательный процесс и вбрасывают бюллетени в урны".