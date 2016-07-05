Глава МИД Литвы: ​Грузия получит безвизовый режим с ЕС осенью

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Грузия заслуживает безвизового режима. Cтрана успешно осуществляет процесс реформ и скоро увидит положительные результаты этих усилий". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, Грузия получит безвизовый режим с Евросоюзом осенью. Глава МИД также отметил, что Грузия заслуживает скорого завершения этого процесса, однако для завершения формального процесса обязателен консенсус между всеми странами-членами Евросоюза.

По его словам, не исключено, что в соглашение могут войти определенные изменения. "Может потребоваться внесение в соглашение определенных мер безопасности. Думаю, к началу осени мы завершим этот процесс, и им будет предоставлен до конца заслуженный безвизовый режим", - сообщил Линас Линкявичюс.