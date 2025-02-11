О нас

Глава МИД Кыргызстана впервые в истории совершит официальный визит в Оман

Глава МИД Кыргызстана впервые в истории совершит официальный визит в Оман Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года впервые в истории двусторонних отношений совершит официальный визит в Оман.
В регионе
11 февраля 2025 г. 09:17
Глава МИД Кыргызстана впервые в истории совершит официальный визит в Оман

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года впервые в истории двусторонних отношений совершит официальный визит в Оман.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

"Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года совершит первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Султанат Оман по приглашению министра иностранных дел Омана Саида Альбусаиди", - говорится в сообщении.

В ходе визита состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, в ходе которой будут обсуждены "актуальные вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, включая политическое взаимодействие, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей", а также сотрудничество Кыргызстана и Омана в рамках международных организаций.

"Министр Жээнбек Кулубаев проведет встречи с руководством Омана, а также с представителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес", - отмечает пресс-служба.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan XİN başçısı tarixdə ilk dəfə Omana rəsmi səfər edəcək

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi