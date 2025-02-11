Глава МИД Кыргызстана впервые в истории совершит официальный визит в Оман

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года впервые в истории двусторонних отношений совершит официальный визит в Оман.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года впервые в истории двусторонних отношений совершит официальный визит в Оман.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

"Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев 11-12 февраля 2025 года совершит первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Султанат Оман по приглашению министра иностранных дел Омана Саида Альбусаиди", - говорится в сообщении.

В ходе визита состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, в ходе которой будут обсуждены "актуальные вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, включая политическое взаимодействие, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей", а также сотрудничество Кыргызстана и Омана в рамках международных организаций.

"Министр Жээнбек Кулубаев проведет встречи с руководством Омана, а также с представителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес", - отмечает пресс-служба.