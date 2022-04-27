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Глава МИД Кыргызстана: Турция поставила БПЛА Bayraktar Таджикистану

Глава МИД Кыргызстана: Турция поставила БПЛА Bayraktar Таджикистану Турция поставила Таджикистану беспилотники Bayraktar.
В регионе
27 апреля 2022 г. 11:34
Глава МИД Кыргызстана: Турция поставила БПЛА Bayraktar Таджикистану

Турция поставила Таджикистану беспилотники Bayraktar.

Как сообщает Report cо ссылкой на Knews.kg, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

"Турция отправила Bayraktar Таджикистану. Ранее мы просили турецкую сторону быть осторожной в этом вопросе, поскольку проблемы между Кыргызстаном и Таджикистаном еще не решены. Мы просили не продавать соседним странам беспилотники. Те ответили, что это бизнес, вопрос о наращивании военно-технического сотрудничества", - сказал он, отметив, что переговоры в этом направлении будут продолжены.

В соответствующем соглашении, подписанном в Анкаре, не указывается количество военной техники, экспортируемой из Турции в Таджикистан. Посольство Турции в Душанбе разместило в Twitter фотографию главы турецкой компании Baykar Сельджука Байрактара и министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

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Версия на английском языке Kyrgyz minister: Turkiye supplies Bayraktars to Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Türkiyə Tacikistana "Bayraktar" tədarük edib"

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