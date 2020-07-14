Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом

Чингиз Айдарбеков сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Facebook, что переболел коронавирусной инфекцией, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего, восстановление наступило, времени нет, работы много", - написал глава МИД.

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Кыргызстане возросло до 11 538. Умерли 149 человек.

Выздоровели и были выписаны из больниц 3 569 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.