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Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом

Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом Чингиз Айдарбеков сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией
В регионе
14 июля 2020 г. 09:51
Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Facebook, что переболел коронавирусной инфекцией, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего, восстановление наступило, времени нет, работы много", - написал глава МИД.

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Кыргызстане возросло до 11 538. Умерли 149 человек.

Выздоровели и были выписаны из больниц 3 569 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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