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Глава МИД Кыргызстана: На саммите ОТГ будет обсуждаться зеленая экономика

Глава МИД Кыргызстана: На саммите ОТГ будет обсуждаться зеленая экономика На 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) будет обсуждаться зеленая экономика.
В регионе
6 ноября 2024 г. 07:49
Глава МИД Кыргызстана: На саммите ОТГ будет обсуждаться зеленая экономика

На 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) будет обсуждаться зеленая экономика.

Как передает из Бишкека корреспондент Report об этом журналистам заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, по итогам Саммита будет принята декларация, в которой будет указан статус отношения и дальнейшего сотрудничества стран-участниц ОТГ.

"Главным вопросом в повестке дня является зеленая экономика, в которой сейчас заинтересованы все страны ОТГ. Сегодня мы примем документ, в котором будет описана инициатива Green Vision. Документ будет представлять собой концепцию, по которой будет и дальше развиваться различные программы в рамках нашего сотрудничества ", - сказал Ж.Кулубаев.

Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств. До основного мероприятия состоится заседание Совета глав МИД стран-членов ОТГ.

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