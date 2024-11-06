Глава МИД Кыргызстана: На саммите ОТГ будет обсуждаться зеленая экономика

На 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) будет обсуждаться зеленая экономика.
Как передает из Бишкека корреспондент
По его словам, по итогам Саммита будет принята декларация, в которой будет указан статус отношения и дальнейшего сотрудничества стран-участниц ОТГ.
"Главным вопросом в повестке дня является зеленая экономика, в которой сейчас заинтересованы все страны ОТГ. Сегодня мы примем документ, в котором будет описана инициатива Green Vision. Документ будет представлять собой концепцию, по которой будет и дальше развиваться различные программы в рамках нашего сотрудничества ", - сказал Ж.Кулубаев.
Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств. До основного мероприятия состоится заседание Совета глав МИД стран-членов ОТГ.