Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном

Министр иностранных дел КНР Ван И провел первое заседание комиссии Китая, Саудовской Аравии и Ирана, на котором обсуждались вопросы международного сотрудничества на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт.

Министр иностранных дел КНР Ван И провел первое заседание комиссии Китая, Саудовской Аравии и Ирана, на котором обсуждались вопросы международного сотрудничества на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт.

Как передает Report , об этом сообщил МИД народной республики.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, уточняется, что консультации прошли в Пекине 15 декабря. В них приняли участие заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Херейджи и его иранский коллега Али Багери Кани.

Ван И заявил, что Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном выборе независимого пути развития. Он подчеркнул, что КНР выступает за солидарность государств этого региона в решении вопросов безопасности.

"Китайская сторона поддерживает процесс улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - добавил глава МИД.

По его словам, Пекин готов использовать формат трехстороннего взаимодействия, чтобы "придать новый импульс формированию добрососедских саудовско-иранских отношений и внести очередной вклад в укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке".