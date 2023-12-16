О нас

Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном

Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном Министр иностранных дел КНР Ван И провел первое заседание комиссии Китая, Саудовской Аравии и Ирана, на котором обсуждались вопросы международного сотрудничества на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт.
В регионе
16 декабря 2023 г. 07:42
Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном

Министр иностранных дел КНР Ван И провел первое заседание комиссии Китая, Саудовской Аравии и Ирана, на котором обсуждались вопросы международного сотрудничества на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт.

Как передает Report, об этом сообщил МИД народной республики.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, уточняется, что консультации прошли в Пекине 15 декабря. В них приняли участие заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Херейджи и его иранский коллега Али Багери Кани.

Ван И заявил, что Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном выборе независимого пути развития. Он подчеркнул, что КНР выступает за солидарность государств этого региона в решении вопросов безопасности.

"Китайская сторона поддерживает процесс улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - добавил глава МИД.

По его словам, Пекин готов использовать формат трехстороннего взаимодействия, чтобы "придать новый импульс формированию добрососедских саудовско-иранских отношений и внести очередной вклад в укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi