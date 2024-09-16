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Глава МИД КНДР сегодня прибудет в Санкт-Петербург

Глава МИД КНДР сегодня прибудет в Санкт-Петербург Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург для участия в Евразийском женском форуме, который состоится 18-20 сентября.
В регионе
16 сентября 2024 г. 09:36
Глава МИД КНДР сегодня прибудет в Санкт-Петербург

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург для участия в Евразийском женском форуме, который состоится 18-20 сентября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне.

"Шестнадцатого сентября посол России Александр Мацегора в Пхеньянском международном аэропорту проводил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая вылетела во Владивосток регулярным рейсом корейской авиакомпании "Air Koryo". Руководитель внешнеполитического ведомства Народной республики далее отправится в Санкт-Петербург, где 18-20 сентября примет участие в Четвертом Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

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