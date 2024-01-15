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Глава МИД КНДР находится с визитом в Москве

Глава МИД КНДР находится с визитом в Москве Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи находится в Москве.
В регионе
15 января 2024 г. 09:21
Глава МИД КНДР находится с визитом в Москве

Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи находится в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД РФ, посол КНДР в Москве и другие дипломаты народной республики.

Ранее стало известно, что Цой Сон Хи посетит РФ с официальным визитом 15-17 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре прошлого года он посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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