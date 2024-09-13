Глава МИД: Киев предложил партнерам закупать для ВСУ оружие местного производства

Киев предложил партнерам закупать для Украины оружие местного производства.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом министр иностранных дел Украины Андрея Сибиги заявил на пресс-конференции.
"Мы обсудили возможность закупки Литвой украинского оружия для нужд вооруженных сил Украины. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться", - пояснил министр.
По его словам, это позволит странам-партнерам значительно сэкономить средства.
"Это также об экономии времени. А иногда наше оружие, оно преобладает, если сравнивать другие иностранные аналоги", - сказал Сибига, отметив, что Украина будет продвигать именно такой вариант вооружения армии.
Он также напомнил, что с начала войны оборонное производство Украины выросло в 6 раз.