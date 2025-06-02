Глава МИД Казахстана отправится с визитом в Иран

Министр иностранных дел Казахстана отправится с визитом в Иран

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 7 июня посетит с визитом Иран.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита запланированы встречи Мурата Нуртлеу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Аракчи, а также с рядом руководителей крупного иранского бизнеса.

"Ожидается, что предстоящие переговоры будут способствовать укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также активизации связей между деловыми кругами двух стран", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе переговоров особое внимание будет уделено вопросам транспортно-логистической взаимосвязанности, энергетике, сельскому хозяйству и взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.