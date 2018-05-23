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    Глава МИД Казахстана: Мир вступил в эпоху турбулентности и непредсказуемости

    © Sputnik / Болат Шайхинов

    Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня подрывается система международных отношений, культура международного диалога деградирует".

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели "Эволюция международных отношений: глобальное похолодание".

    "В первую очередь необходимо упомянуть, что мир сегодня вступил в эпоху турбулентности и непредсказуемости. Сегодня в мире присутствует высокий конкурентный порядок, жесткое соревнование между рядом государств", - заявил К.Абдрахманов.

    По его словам, подрывается система международных отношений, культура международного диалога деградирует.

    "Данный процесс сопровождается общим хаосом, неправильным толкованием принципов международного права", - подчеркнул министр.

    Глава МИД Казахстана отметил, что республика вносит свой практический вклад в достижение стабильности и снижает напряженность не только в регионе, но также и за его пределами, в частности, в рамках Астанинского процесса.

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