Глава МИД Казахстана: Мир вступил в эпоху турбулентности и непредсказуемости

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Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня подрывается система международных отношений, культура международного диалога деградирует".

Как передает корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели "Эволюция международных отношений: глобальное похолодание".

"В первую очередь необходимо упомянуть, что мир сегодня вступил в эпоху турбулентности и непредсказуемости. Сегодня в мире присутствует высокий конкурентный порядок, жесткое соревнование между рядом государств", - заявил К.Абдрахманов.

По его словам, подрывается система международных отношений, культура международного диалога деградирует.

"Данный процесс сопровождается общим хаосом, неправильным толкованием принципов международного права", - подчеркнул министр.

Глава МИД Казахстана отметил, что республика вносит свой практический вклад в достижение стабильности и снижает напряженность не только в регионе, но также и за его пределами, в частности, в рамках Астанинского процесса.