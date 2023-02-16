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Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Глава МИД Израиля прибыл в Киев Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в столицу Украины в четверг.
В регионе
16 февраля 2023 г. 11:00
Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в столицу Украины в четверг.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Израиля", об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом в Украину с начала войны", - отметил он.

Ожидается, что сегодня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Коэн также посетит мемориальный комплекс Бабий Яр и Бучу.

В ходе визита он объявит о расширении израильского пакета гуманитарной помощи Украине.

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Версия на английском языке Israel's Eli Cohen arrives in Ukraine

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