О нас

Глава МИД Израиля посетит Турцию

Глава МИД Израиля посетит Турцию Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию.
В регионе
20 июня 2022 г. 01:28
Глава МИД Израиля посетит Турцию

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Турции.

"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит нашу страну 23 июня 2022 года. В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться наши двусторонние отношения и региональные вопросы", - отметили в пресс-службе турецкого министерства.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе переговоров обсуждались турецко-израильские отношения, борьба с терроризмом и региональные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrailin xarici işlər naziri Türkiyəyə səfər edəcək

Самое читаемое

Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi