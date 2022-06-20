Глава МИД Израиля посетит Турцию

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Турцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Турции.

"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит нашу страну 23 июня 2022 года. В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться наши двусторонние отношения и региональные вопросы", - отметили в пресс-службе турецкого министерства.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе переговоров обсуждались турецко-израильские отношения, борьба с терроризмом и региональные вопросы.