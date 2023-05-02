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Глава МИД Израиля обсудил со спикером Европарламента противодействие Ирану

Глава МИД Израиля обсудил со спикером Европарламента противодействие Ирану Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл во вторник с визитом в Брюссель, где встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.
В регионе
2 мая 2023 г. 17:44
Глава МИД Израиля обсудил со спикером Европарламента противодействие Ирану

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл во вторник с визитом в Брюссель, где встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Коэн написал на своей странице в Twitter.

Одной из главных тем их встречи стало совместное противодействие Ирану, в том числе перспективы включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в европейский перечень террористических организаций.

"Я встретился с председателем Европейского парламента. Европа сейчас лучше, чем когда-либо, понимает опасность иранского царства террора. Мы обсудили пути продвижения решительной борьбы с ядерными планами Ирана с упором на расширение экономических и политических санкций. Кроме того, мы обсудили включение Корпуса стражей исламской революции в список Евросоюза, объединяющий террористические организации", - отметил он.

Кроме того, сообщил Коэн, в ходе своего визита в Брюссель во вторник он встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи, темой их беседы стало финансирование, которое ЕС выделяет палестинским властям. "Мы сошлись во мнении, что Евросоюз не должен передавать палестинской администрации средства, которые бы затем использовались для подстрекательства [насилия]. Я объяснил, что мы не выступаем против гуманитарной помощи, но при этом мы не допустим, чтобы деньги опосредованно шли на то, что способствует подстрекательству и терроризму", - написал Коэн в Twitter.

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