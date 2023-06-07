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Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей

Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной Кореей".
В регионе
7 июня 2023 г. 18:00
Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей

Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной Кореей".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе визита Коэн провел встречу с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

"Южная Корея сталкивается с ядерной угрозой... и они, как и мы, понимают опасность, которую ядерный Иран будет представлять для глобального мира и стабильности", - заявил Коэн.

Он отметил, что обсудил с южнокорейским коллегой "пути сдерживания ядерной программы Ирана", выразив мнение, что ее остановят лишь "серьезные санкции в сочетании с реальной военной угрозой".

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