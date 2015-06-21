Глава МИД ИРИ: Переговоры, возможно, продлятся после 1 июля

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Иран не настаивает на крайнем сроке заключения ядерной сделки до 1 июля".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы считаем, что, прежде всего, должно быть достигнуто хорошее соглашение. Это означает, что мы не ставим во главу угла временные рамки, - подчеркнул Зариф. - Возможно, нам придется продлить переговоры еще на несколько дней, чтобы заключить окончательное соглашение".

М.Д.Зариф также добавил, что Иран не пойдет на уступки: "Мы уже доказали нашим партнерам по переговорам, что не пойдем на уступки и не примем чрезмерных требований".