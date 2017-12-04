Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в вопросе правового статуса Каспия

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о прогрессе в вопросе о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, глава МИД Ирана, прибывший в понедельник в Москву, принимает участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств, которая проходит 4-5 декабря.

Зариф отметил достигнутый прогресс в обсуждении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщив, что сторонам удалось согласовать 12 документов. "Во многих сферах было достигнуто согласие, однако, мы должны договориться по содержанию конвенции", - сообщил Зариф.

Он отметил, что среди вопросов, по которым удалось достичь согласия, - недопущение присутствия иностранных военных сил в Каспийском море.