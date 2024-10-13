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Глава МИД Ирана заявил о готовности страны к возможной войне

Глава МИД Ирана заявил о готовности страны к возможной войне Иран подготовлен к возможной войне, однако власти республики предпочли бы избежать эскалации.
В регионе
13 октября 2024 г. 17:45
Глава МИД Ирана заявил о готовности страны к возможной войне

Иран готов к возможной войне, однако власти республики предпочли бы избежать эскалации.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

"Это твердая позиция исламской республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны... Однако мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для справедливого мира в Газе и Ливане", - заявил глава ведомства.

По его словам, Тегеран в последние дни делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке, однако не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов.

Арагчи также отметил, что США направили Израилю рекордное количество оружия и планируют отправить американских солдат в еврейское государство для управления ракетными системами.

Ранее командующий ВМС Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсириб заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) разработал несколько планов действий на случай прямой конфронтации с Израилем.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Əraqçi: İran mümkün müharibəyə hazırdır

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