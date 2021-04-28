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Глава МИД Ирана вызван в парламент для объяснений

Глава МИД Ирана вызван в парламент для объяснений В центре внимания будет утечка файла и ответы на вопросы по деятельности МИД
В регионе
28 апреля 2021 г. 12:57
Глава МИД Ирана вызван в парламент для объяснений
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Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для объяснения ситуации с утечкой файла с секретным интервью.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель комитета Абульфазль Амуйи.

"В письме к Зарифу было предложено явиться для объяснения ситуации с аудиофайлом на следующее заседание комитета", - цитирует его агентство Tasnim.

Амуйи добавил, что "в центре внимания будет утечка файла и ответы на вопросы по деятельности МИД". Заседание комитета должно состояться в течение двух недель.

25 апреля в ряде западных СМИ появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Помимо текстовой версии, был опубликован аудиофайл, на котором слышен голос шефа иранской дипломатии. На записи Зариф обсуждает визит командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, судьбу ядерной сделки и отношение к ней ее участников, конфликт в Сирии и роль в нем России, а также отношения с Москвой и Вашингтоном.

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Версия на английском языке Iranian FM summoned to parliament
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı izahat üçün parlamentə çağrılıb

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